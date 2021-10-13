Горняк22: Следственным отделом по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших заражение окружающей среды).

По данным следствия, на территории осуществления деятельности ООО ПКФ «Энергия» в Тальменском районе неустановленные следствием лица осуществили загрязнение плодородного слоя почвы биологическими отходами на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Согласно экспертному заключению в слоях почвы присутствуют высоко опасные химические вещества. Общий размер ущерба, причиненный почвам в результате загрязнения, составил более 4 миллионов 600 тысяч рублей.

Следователи СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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