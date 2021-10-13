ГОРНЯК22 14.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным отделом по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших заражение окружающей среды).

По данным следствия, на территории осуществления деятельности ООО ПКФ «Энергия» в Тальменском районе  неустановленные следствием лица осуществили загрязнение плодородного слоя почвы биологическими отходами на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Согласно экспертному заключению в слоях почвы присутствуют высоко опасные химические вещества. Общий размер ущерба, причиненный почвам в результате загрязнения, составил более 4 миллионов 600 тысяч рублей.

Следователи СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: