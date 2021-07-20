ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении разбойного нападения на подростков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение двум местным жителям 19-ти и 20-ти лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, 15 июля 2021 года обвиняемые, возле одного из  торговых центров на Павловском тракте в городе Барнауле совершили разбойное нападение на группу 15-летних подростков. Угрожая ножами, они похитили денежные средства в общей сумме 5800 рублей. От противоправных действий злоумышленников пострадали четверо несовершеннолетних.

По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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