Горняк22: Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении разбойного нападения на подростков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение двум местным жителям 19-ти и 20-ти лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, 15 июля 2021 года обвиняемые, возле одного из торговых центров на Павловском тракте в городе Барнауле совершили разбойное нападение на группу 15-летних подростков. Угрожая ножами, они похитили денежные средства в общей сумме 5800 рублей. От противоправных действий злоумышленников пострадали четверо несовершеннолетних.

По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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