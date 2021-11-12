Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовску СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

По данным следствия, ночью 07 ноября 2021 года подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц города Рубцовска, совершил поджег двух автомобилей марки «УАЗ» и «Газель» принадлежащих ГУ МВД России по Алтайскому краю. Довести умысел на уничтожение чужого имущества до конца мужчине не удалось, вследствие того, что автомобили были своевременно потушены сотрудниками полиции.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК