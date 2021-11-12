ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовску СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago

 Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

По данным следствия, ночью 07 ноября 2021 года подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц города Рубцовска, совершил поджег двух автомобилей  марки «УАЗ» и «Газель» принадлежащих ГУ МВД России по Алтайскому краю. Довести умысел на уничтожение чужого имущества до конца мужчине не удалось, вследствие того, что автомобили были своевременно потушены сотрудниками полиции.

 В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Ранее судимая женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства жителя города Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Ранее судимая женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства жителя города Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней...
Горняк22: В Волчихинском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Волчихинском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального...
Горняк22: В Славгороде молодой человек предстанет перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Славгороде молодой человек предстанет перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего...
Горняк22: В Алтайском крае двое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае двое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Собранные Благовещенским межрайонным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...

Читать по теме:

ВТОПЕ: