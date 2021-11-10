Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с целью скрыть другое преступление).
По данным следствия, 8 ноября 2021 года в городе Рубцовске 67-летний местный житель пришел в гости к своему 54-летнему знакомому. В ходе конфликта мужчина произвел два огнестрельных ранения в голову хозяина, который от полученных травм скончался. Предприняв попытку скрыться, злоумышленник встретил на улице 31-летнего родственника потерпевшего. С целью скрыть совершенное преступление, он также выстрелил в молодого человека, однако по независящим от него обстоятельствам довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось.
Следователями СК подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева