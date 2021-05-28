Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовск СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пожилым людям, проживающим в частном доме для престарелых — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенная группой лиц).
По данным следствия, с 2016 года по настоящее время трое предпринимателей из города Рубцовска поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых, расположенном на улице Рихарда Зорге. Установлено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.
Следователями СК проведены обыски в помещении дома для престарелых, а также по месту жительства бывших и нынешнего владельца здания, где проживают пожилые люди. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева
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