ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным отделом по городу Бийск СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего  жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и  ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемый позвонил своей супруге, с которой у них начался бракоразводный процесс, с целью встретиться и поздравить с днем рождения несовершеннолетнего сына. Проведя день вместе с женой и двумя детьми, мужчина проводил их домой к родственнице, у которой они проживали. Между супругами произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого обвиняемого попросили покинуть жилище. Вечером он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся к дому и вызвал супругу на улицу, после чего насильно увез к себе домой, угрожая убийством и причиняя телесные повреждения.

Кроме того, в августе этого года он через балкон незаконно проник в квартиру, в которой находилась супруга, на глазах детей разбил всю бытовую технику, а также предпринял попытку поджечь вещи, принадлежащие хозяйке квартиры.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном не признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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