Горняк22: Следственным отделом по городу Бийск СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту утопления 14-летнего подростка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Днем 27 августа 2021 года 14-летний подросток со своими одноклассниками пошли на участок берега реки Бия в городе Бийске, где стали купаться без присмотра взрослых. Мальчик, не умея плавать, зашел в реку и его потоком течения понесло в глубь реки. В результате произошедшего подросток утонул, его тело с признаками утопления через несколько часов обнаружили спасатели.

По данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства трагической гибели несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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