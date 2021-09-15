Горняк22: Следственным отделом по Центральному району города Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю мужчине предъявлено обвинение в убийстве — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 38-летнему уроженцу Республики Таджикистан в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 11 сентября 2021 года гражданин Таджикистана и его сожительница подали заявление о вступлении в брак. По традиции, мужчина повел будущую жену к своим родственникам, чтобы отметить данное событие. В ходе застолья между ним и его шурином произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома причинил ножевое ранение грудной клетки будущему жениху. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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