ГОРНЯК22 05.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственный комитет Российской Федерации: Простые правила безопасности для вашего ребенка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Ваш ребенок любит проводить свободное время на улице со сверстниками? Убедитесь, что он посещает безопасные для прогулок места. Заброшенные или строящиеся здания, подвалы и чердаки домов, места, где расположены электрощиты и иные источники тока высокого напряжения, привлекают детей как нечто таинственное, вызывают у них особый интерес. Однако детям следует помнить, что посещение таких мест представляет угрозу их жизни и здоровью, прежде всего, в связи с травмоопасностью.

Пост из серии #простыеправила напомнит вам и вашим детям об этом.

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