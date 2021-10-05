Горняк22: Следственный комитет Российской Федерации: Простые правила безопасности для вашего ребенка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Ваш ребенок любит проводить свободное время на улице со сверстниками? Убедитесь, что он посещает безопасные для прогулок места. Заброшенные или строящиеся здания, подвалы и чердаки домов, места, где расположены электрощиты и иные источники тока высокого напряжения, привлекают детей как нечто таинственное, вызывают у них особый интерес. Однако детям следует помнить, что посещение таких мест представляет угрозу их жизни и здоровью, прежде всего, в связи с травмоопасностью.

Пост из серии #простыеправила напомнит вам и вашим детям об этом.

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