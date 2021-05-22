Горняк22: Следственный комитет России призывает граждан быть внимательными в связи с участившимися случаями травмирования детей при выпадении из окон — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

С наступлением теплой погоды в регионах страны участились случаи выпадения из окон несовершеннолетних детей. Так, 18 мая 2021 года в одном из домов в Саратове из окна, облокотившись на москитную сетку, выпал 4-летний мальчик. Он находился дома с мамой. Женщина сразу же вызвала бригаду скорой помощи. Медики доставили ребенка в лечебное учреждение. У него диагностирован ушибленная рана левой теменной области, а также закрытый перелом левой ключицы со смещением. В этот же день в Ульяновске из окна квартиры выпал полуторагодовалый мальчик. От полученных при падении повреждений он скончался. 12 мая 2021 года в Октябрьском район Новосибирска с балкона 7 этажа выпал 8-летний ребенок. Установлено, что ребенок находился дома с матерью, которая вышла в другую комнату на непродолжительное время.

И это, к сожалению, не единичные случаи. Таких происшествий в теплое время года становится все больше в регионах России. Причиной трагедий часто является беспечность родителей, оставивших своих детей без присмотра.

Следственный комитет России обращает внимание, что для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно! Она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.

Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность. Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей, следственными органами СК России устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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