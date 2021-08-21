ГОРНЯК22 21.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственный комитет РФ напоминает о безопасном времяпрепровождении в летне-осенний период — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

«Тихая охота» или поход за грибами – распространенное времяпрепровождение в летне-осенний период. Однако поиски грибов в лесу порой оборачиваются поисковыми мероприятиями, когда грибников ищут экстренные службы.

Именно в этот период каждый год поступают сообщения не только о без вести пропавших в лесных массивах, в том числе детях, но и об отравлениях дарами леса, особенно грибами.

Прежде чем пойти за грибами и ягодами, прочитайте #простыеправила.

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