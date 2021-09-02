Горняк22: Следственные подразделения СК России по Алтайскому краю поздравили школьников с Днем знаний — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Во многих районах края 1 сентября сотрудники следственных подразделений следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поздравили учеников подшефных детских учреждений с Днем знаний.

Воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посетили офицеры Алейского, Бийского, Кулундинского, Троицкого, Рубцовского, Октябрьского межрайонных следственных отделов, следственного отдела по Центральному району города Барнаул. Сотрудники ведомства провели беседы с несовершеннолетними по вопросам личной безопасности, соблюдению правил дорожного движения, правилам безопасного пребывания в сети Интернет. Ребята с удовольствием слушали следователей, задавали интересующие вопросы. По окончании встреч детям были вручены подарки – от школьных принадлежностей до спортивного инвентаря, а также любимые всеми сладости.

Следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел для кадетов подшефных 10 и 11 профильных классов Барнаульского кадетского корпуса провел урок правовой грамотности, остановившись на актуальных для подросткового возраста темах, касающихся противодействия экстремизма и терроризма.

Мы поздравляем всех ребят с Днем знаний! Пусть все школьные предметы будут интересными и увлекательными, а учителя видят перед собой только умных и добрых учеников! Пусть школьная жизнь протекает интересно, насыщенно и увлекательно, а самое главное – безопасно!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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