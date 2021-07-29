Горняк22: Следственные органы Следственного комитета напоминают о правилах безопасного летнего отдыха — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Впереди еще целый месяц лета, купальный сезон продолжается. Не стоит забывать об обеспечении безопасности, связанной с сезонными факторами.

Все еще остается высоким риск детского травматизма. Летом интерес у детей вызывают водоемы, ямы, лесная местность, бесхозные постройки и другие места повышенной опасности.

К несчастью, трагедии происходят! В Алтайском крае за купальный сезон этого года утонуло шесть детей!



Предупреждаем родителей о необходимости визуального контроля за детьми во время нахождения на улице, регулярного напоминания им о правилах безопасности и поведения.

Напоминаем о правилах безопасности отдыха на воде и для взрослых.

Не подвергайте себя неоправданному риску!

Запомните простые правила безопасности на воде:

купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;

температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в ней рекомендуется не более 20 мин., причем время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 мин.;

лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;

не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;

не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;

нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;

находясь на лодках, опасно — пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;

важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном;

взрослым необходимо помнить, что нельзя оставлять без присмотра одних детей.

Берегите себя и своих близких, проводите лето безопасно!

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