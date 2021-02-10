Горняк22: Следственные органы СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства по обвинению в получении взяток при заключении государственных контрактов - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе), п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу) за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица)

По данным следствия, заместитель министра в 2016-2019 годах получил две взятки в общей сумме 2 миллиона 400 тысяч рублей.

За денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей обвиняемый обеспечил заключение с одним из обществ государственного контракта на поставку 7 неликвидных квартир в с.Лесном Бийского района, которые были приобретены в собственность Алтайского края для последующего предоставления детям- сиротам.

Кроме того, в нарушение предусмотренных законом конкурсных процедур обеспечил заключение двух контрактов с одним из обществ с ограниченной ответственностью на ремонт объектов теплоснабжения города Змеиногорска.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого наложен арест в сумме 7 миллионов 620 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова