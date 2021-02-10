Горняк22: Следственные органы СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства по обвинению в получении взяток при заключении государственных контрактов - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Следственные органы СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства по обвинению в получении взяток при заключении государственных контрактов — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе), п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу) за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица)

По данным следствия, заместитель министра в 2016-2019 годах получил две взятки в общей сумме 2 миллиона 400 тысяч рублей.

За денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей обвиняемый обеспечил заключение с одним из обществ государственного контракта на поставку 7 неликвидных квартир в с.Лесном Бийского района, которые были приобретены в собственность Алтайского края для последующего предоставления детям- сиротам.

Кроме того, в нарушение предусмотренных законом конкурсных процедур обеспечил заключение двух контрактов с одним из обществ с ограниченной ответственностью на ремонт объектов теплоснабжения города Змеиногорска.  

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники  УФСБ и УЭБиПК  ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном  не признал. В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого наложен арест в сумме 7 миллионов 620 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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