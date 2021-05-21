Горняк22: Следственные органы СКР по Алтайскому краю инициируют перед прокурором передачу уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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Утром 20 мая 2021 года на участке трассы Р-256 «Чуйский тракт» недалеко от села Зудилово в Первомайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель внедорожника допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем скорой медицинской помощи. В результате опрокидывания машины, женщина-фельдшер скончалась на месте происшествия, водитель и второй медицинский сотрудник госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю перед прокурором инициирована передача уголовного дела по факту смертельного ДТП из органов внутренних дел в органы Следственного комитета.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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