ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственные органы СК России предупреждают об участившихся случаях телефонных мошенничеств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

В последнее время на телефонные линии Информационного центра СК России нередко обращаются граждане с сообщениями о звонках от лиц, представляющихся сотрудниками СК России и других правоохранительных органов.

Мошенники убедительно рассказывают гражданам о совершении или пресечении попытки совершения в отношении них мошеннических действий с денежными средствами на банковских счетах, или о необходимости выплаты государственной компенсации по уголовным делам.

Для пущей убедительности они могут использовать имена и номера телефонов сотрудников правоохранительных органов с помощью электронных сервисов подмены номеров. Кроме того, они могут пересылать через мессенджеры повестки о вызове на допрос.

Мошенники работают комплексно. После звонка «следователя» часто поступают звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников банка, которые подтверждают информацию о пресечении мошеннических действий в отношении гражданина либо о поступлении крупной денежной компенсации от правоохранительных органов.

Ни к правоохранительной деятельности, ни к банковским структурам эти люди отношения не имеют. Их цель — получить информацию о собеседнике и данные, составляющие банковскую тайну, или вынудить гражданина совершить какие-либо операции с банковскими счетами.

ГОРНЯК22 29.07.2021Это может быть:

ГОРНЯК22 29.07.2021 подтверждение заявки на получение кредитных средств;

ГОРНЯК22 29.07.2021 перечисление денег на «резервные», «страховые» и иные счета, чтобы якобы обеспечить их сохранность.

После осуществления этих действий граждане лишаются своих накоплений.

ГОРНЯК22 29.07.2021 Информационный центр СК России разъясняет:

ГОРНЯК22 29.07.2021 следователи и другие сотрудники правоохранительных органов не выясняют юридически значимую информацию по телефону;

ГОРНЯК22 29.07.2021 не предоставляют денежные компенсации;

ГОРНЯК22 29.07.2021 не понуждают к совершению банковских операций;

ГОРНЯК22 29.07.2021 опросы, допросы и иные следственные действия проводятся ТОЛЬКО ОЧНО после вызова в правоохранительные органы.

ГОРНЯК22 29.07.2021 В случае, если вам поступил подобный звонок:

ГОРНЯК22 29.07.2021 выясните должность и место службы звонящего, адрес правоохранительного органа или банка;

ГОРНЯК22 29.07.2021 проверьте сообщенные звонящим сведения в открытых источниках, например, на сайте правоохранительного органа или банка, обратитесь к ним на горячие линии с этим вопросом;

ГОРНЯК22 29.07.2021 настаивайте на очном общении со звонящим по месту его работы;

ГОРНЯК22 29.07.2021 не сообщайте юридически значимую информацию о себе. Помните, что банк несет ответственность за сохранность ваших денежных средств до разглашения вами информации о счетах и банковских картах либо до добровольного совершения вами банковских операций;

ГОРНЯК22 29.07.2021 в случае совершения либо попытки совершения в отношении вас мошеннических действий незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК

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