Горняк22: Следственные органы просят оказать помощь в установлении местонахождения обвиняемого в совершении тяжкого преступления в Бийском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Причина розыска: Расследование уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия 31 июля 2021 года в одном из сел Бийского района обвиняемый незаконно удерживал в подвале собственного дома 12-летнюю девочку. В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, волос темно-русый короткий, худощавого телосложения.

Был одет: камуфляжный костюм зеленого цвета, куртка с капюшоном, оборудованным антимоскитной сеткой, рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении местонахождения обвиняемого. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: 8(385-2)29-80-02 или 102.

ИСТОЧНИК