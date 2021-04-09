Горняк22: Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю09.04.2021
По данным следствия вечером 07 апреля 2021 года около дома №31 по улице Панфиловцев в городе Барнауле, неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.
Приметы разыскиваемого: возраст 20-35 лет
Был одет: шапка черного цвета, куртка красного цвета, спортивные штаны.
Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождении. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-2) 42-02-02, 29-80-39 или 02.