ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождение подозреваемого в совершении тяжкого преступления в городе Новоалтайске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago

Причина розыска: Расследование уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного  п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)

По данным следствия 01 июня 2021 года в одном из домов города Новоалтайска, было обнаружено тело 65-летней женщины, с признаками насильственной смерти.

Преступление в отношении пожилой женщины совершено в условиях неочевидности и до настоящего времени остается не раскрытым.

 

Приметы разыскиваемого: Приметы разыскиваемого: на вид 20-30 лет, рост 180-190 см, волос темный короткий прямой, лицо худощавое, вытянутое, овальной формы, бледного цвета.

 

Был одет: спортивная кофта темного цвета, брюки спортивные темного цвета (возможно шорты темного цвета на правой лицевой стороне имеется надпись), футболка белого цвета, на ногах спортивная обувь – кроссовки, кепка темного цвета. На спине, либо в руках имел мужскую сумку, либо маленький рюкзак.

 

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождение. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-32) 2-00-50 или 02.

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