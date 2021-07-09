Горняк22: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает, что в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками. — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Уважаемые жители Алтайского края!
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает, что в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками. Вы можете, не выходя из дома, подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством Интернет-связи и оперативных телефонов.
Для вашего удобства в следственном управлении действуют:
— Интернет — приемная, расположенная на официальном сайте ведомства
— приемная в официальной группе ведомства ВКонтакте
https://vk.com/altaikrai.sledcom
Круглосуточно функционируют оперативные телефоны:
— телефон дежурного: 8(3852) 29-80-02
— телефон доверия: 8(3852) 29-80-94
— телефонная линия « Ребенок в опасности» — 8(3852)29-80-95
«Ребенок в опасности» для абонентов сотовых операторов 123
Все желающие могут обращаться с вопросами о предварительном следствии, с жалобами на действия либо бездействие должностных лиц, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации по телефону: 8 (385-2) 29-80-26.
Прием граждан, работа с обращениями и заявлениями всегда была и остается приоритетным направлением деятельности органов СК России.