Горняк22: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает, что в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками. — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Уважаемые жители Алтайского края!

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает, что в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками. Вы можете, не выходя из дома, подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством Интернет-связи и оперативных телефонов.

Для вашего удобства в следственном управлении действуют:

— Интернет — приемная, расположенная на официальном сайте ведомства

— приемная в официальной группе ведомства ВКонтакте

https://vk.com/altaikrai.sledcom

Круглосуточно функционируют оперативные телефоны:

— телефон дежурного: 8(3852) 29-80-02

— телефон доверия: 8(3852) 29-80-94

— телефонная линия « Ребенок в опасности» — 8(3852)29-80-95

«Ребенок в опасности» для абонентов сотовых операторов 123

Все желающие могут обращаться с вопросами о предварительном следствии, с жалобами на действия либо бездействие должностных лиц, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации по телефону: 8 (385-2) 29-80-26.

Прием граждан, работа с обращениями и заявлениями всегда была и остается приоритетным направлением деятельности органов СК России.

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