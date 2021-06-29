Горняк22: Следственное управление СКР по Алтайскому краю разъясняет об ответственности за совершение действий экстремистского характера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

На протяжении последних нескольких лет одним из основных требований общества к государству является обеспечение защищенности от самой опасной угрозы — экстремизма, а также его крайней форме проявления — терроризма. Профилактика всех форм экстремизма – это приоритетное направление в работе всех правоохранительных органов, в том числе СК России, заключающееся в выявлении, устранении, локализации факторов, способствующих совершению актов экстремизма и терроризма.

Следственное управление предупреждает, что действующее законодательство предусматривает строгую уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, а также публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организацию экстремистского сообщества, деятельности экстремисткой организации.

Правовой основой противодействия экстремизму и терроризму являются Федеральные законы от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму».

Эффективность осуществления профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного и правильного понимания этого сложного общественного явления. Для понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и содержание понятия.

Экстремизм – это сложное социально-политическое и криминальное явление, представляющее собой угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и государства. Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» и с учетом положений примечания 2 к ст. 282.1 УК РФ, к числу преступлений экстремистской направленности отнесены преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ (например, ст. ст. 280, 282, 282.1, 282.2 и 282.3 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказание. Преступления экстремистской направленности характеризуются высокой степенью общественной опасности, создают угрозу основам конституционного строя, сопряжены с нарушениями прав и свобод граждан.

В настоящее время современный человек не мыслит свою жизнь без всемирной сети «Интернет», и доступ к нему есть практически у каждого третьего жителя планеты, а в России почти у каждого второго. Вместе с тем, сегодня «Интернет» стал базовым каналом связи для распространения деструктивной идеологии, агрессии, насилия и межнациональной розни. Он используется для координации и подготовки терактов, вербовки боевиков, осуществления экстремистских провокаций.

Особенностью преступлений, совершаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, является надуманное мнение пользователей о том, что высказывание комментариев или размещение материалов под псевдонимами позволит им избежать ответственности. За распространение запрещенных материалов в Интернете несут ответственность авторы и распространители материала.

В этой связи следственное управление разъясняет, что размещение лицом в сети «Интернет» или иной информационно-телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или на страницах других пользователей материала (например, видео-, аудио -, графического или текстового), созданного им самим или другим лицом, включая информацию, ранее признанную судом экстремистским материалом, может быть квалифицировано по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства), если лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на экстремизм.

Следственное управление призывает граждан к строгому соблюдению законодательства о противодействии экстремистской деятельности, и разъясняет, что если вы столкнулись с проявлением экстремизма, попытками разжигания межнациональной или религиозной розни, располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в борьбе с терроризмом и экстремизмом, необходимо сообщить об этом в любой из правоохранительных органов, в том числе в следственное управление.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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