Горняк22: Следственное управление СК России по Алтайскому краю напоминает о правилах поведения несовершеннолетних на водных объектах — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках информационной акции «В центре внимания – безопасность детей!» следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю напоминает, что с наступлением лета возникает опасность для жизни и здоровья детей при пребывании их на открытых водных объектах.

Как показывает следственная практика, несчастные случаи чаще всего происходят при элементарном несоблюдении правил безопасности, а также оставлении детей без присмотра.

Несчастные случаи происходят не только по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в непредусмотренных для этого водоёмах, неисправности различных плавсредств, несоблюдения безопасности на водных аттракционах. В связи с чем, всегда следует помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют спасатели. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, а также обеспечить его различными спасательными средствами. То же самое касается и пребывания несовершеннолетних на водных аттракционах. Зачастую большое скопление людей на развлекательных водных объектах не дает возможность спасателям охватить вниманием всех отдыхающих. С целью избежания несчастных случаев взрослые не должны отпускать ребенка одного. Нужно помнить, что водные аттракционы — объекты повышенной опасности!

Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах (мосты, причалы, пристани), так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Взрослые, помните об ответственности за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности вашего ребенка!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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