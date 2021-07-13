Горняк22: Следственное управление СК России по Алтайскому краю напоминает о правилах поведения на воде во избежание несчастных случаев, связанных с утоплением детей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в очередной раз напоминает жителям региона, что летом возникает опасность для жизни и здоровья детей при пребывании их на водных объектах.

С начала купального сезона 2021 года в Алтайском крае утонули 5 несовершеннолетних. Последний случай произошел 10 июля в городе Барнауле. Вечером семья с тремя несовершеннолетними детьми отдыхали на берегу протоки реки Обь в городе Барнауле. Дети играли у водоема под присмотром родителей, но в какой- то момент взрослые потеряли из виду восьмилетнего сына. В последующем в воде было обнаружено тело мальчика. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.

В связи с возросшим числом утопления детей, ведомство обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде. Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности вашего ребенка.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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