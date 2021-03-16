Горняк22: Следователями СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы регионального Управления Росреестра, подозреваемой в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы Управления Росреестра по Алтайскому краю. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица).

По данным следствия, с июля 2018 по май 2020 года обвиняемая получала взятки в виде денег за ускорение процедуры государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве в интересах нескольких обществ с ограниченной ответственностью. Денежные средства ей передавала коллега – сотрудница регионального управления Росреестра. В отношении нее следственными органами СК расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Преступления выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием устанавливается сумма полученных денежных средств, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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