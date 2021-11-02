Горняк22: Следователями СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы города Барнаула и ее 12-летней внучки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
По данным следствия, ночью 24 октября 2021 года в селе Власиха в городе Барнауле произошло возгорание жилого дома. При тушении пожара спасатели вынесли из пожара 55-летнюю хозяйку и ее 12-летнюю внучку. С термическими ожогам около 50 процентов тела потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение. Спустя несколько дней женщина и девочка скончались. По предварительной версии причиной пожара стала неисправная электропроводка.
В настоящее время назначены судебные медицинская и пожаротехническая экспертизы. Следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева