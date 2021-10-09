Горняк22: Следователями СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Бийска, обвиняемого в совершении разбойного нападения и изнасилования в 2011 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством), п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством).

По данным следствия, в сентябре 2011 года в городе Бийске обвиняемый, угрожая убийством, изнасиловал 22-летнюю женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В связи с тем, что преступления против половой неприкосновенности и половой свободы были совершены в условиях неочевидности, длительное время лицу, их совершившему, удавалось оставаться безнаказанным. Однако, несмотря на объективные факты, следователями-криминалистами и сотрудниками полиции, состоящими в группе по раскрытию и расследованию преступлений «прошлых лет» работа по установлению личности мужчины не прекращалась.

В августе этого года в отдел полиции города Бийска был доставлен мужчина устроивший семейный скандал. По взятым у злоумышленника образцам и проведенным по ним экспертизам, в т.ч. и генетической была подтверждена его причастность к преступлениям. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Уголовное дело по обвинению в изнасиловании с утвержденным заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК