Горняк22: Следователями СКР по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство знакомого совершенное жительницей города Бийска - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы города Бийска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, днем 05 февраля 2021 года компания знакомых распивала спиртные напитки в одном из домов города Бийска. В ходе распития между мужчиной и женщиной произошел конфликт по незначительному поводу. В результате подозреваемая, взяв ледоруб, нанесла знакомому не менее 4 ударов в область головы. С места преступления 35-леьнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, выясняются все обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемой следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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