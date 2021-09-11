Горняк22: Следователями СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту гибели рабочего в Благовещенском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Днем 5 сентября 2021 года в одном из сел Благовещенского района рабочий косил в поле на комбайне. В связи с тем, что произошла поломка, мужчина решил отремонтировать транспортное средство, не заглушив его. При работе возле включенного механизма, его затянуло в жатку. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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