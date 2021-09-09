Горняк22: Следователями СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителю города Барнаула в совершении убийства мужчины в Железнодорожном районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Утром 5 сентября 2021 года в Железнодорожном районе города Барнаула в доме по улице Восточной было обнаружено тело 67-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий срок. По подозрению в убийстве задержан 51-летний мужчина без определенного места жительства.

По данным следствия, в день убийства, он распивал спиртное в квартире потерпевшего. В ходе возникшего конфликта, он причинил хозяину ножевое ранение грудной клетки, от которого мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. По ходатайству следователя СК в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжатся.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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