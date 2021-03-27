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Алтайский край

Горняк22: Следователи Заринского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провели классный час для студентов КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» и воспитанников КГБУ» Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму! » — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

В рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» следователь Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Ангелина Горюнова провела классный час для студентов КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» а Владислав Полещук КГБУ «Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Что такое экстремизм? Понятие это на слуху, но всё ли знают точное значение его, все ли применяют и толкуют его верно? Что же это есть на самом деле? Ответы на все такие актуальные в наше время вопросы попыталась дать следователь.

 Основной задачей лекций стало формирование у подростков чувства патриотизма, ответственности за жизнь своей страны, а также воспитание толерантного отношения друг к другу и окружающим людям. Неожиданно легкими и познавательными получились эти встречи со следователями. Не было нравоучений. Вопросы-ответы звучали по всей аудитории. Офицеры не навязывали, не настаивали, не пытались переубедить. Но как-то само собой рассеивалась категоричность оппозиционных лозунгов. И становилось очевидным что то, как мы живём – в наших руках. Мы сами можем сделать наш город  и страну лучше, стоит только захотеть и подкрепить это желание знаниями, навыками, специальностью. Студенты и воспитанники центра также посмотрели фильм «За кулисами протеста» об ответственности за экстремистские действия, в том числе за участие в несанкционированных митингах. С экрана такие вчерашние студенты искренне раскаивались что «повелись» на видео в интернете и стали марионетками в политической игре. После фильма разговор продолжился.

            Педагоги техникума и студенты, а также подшефные воспитанники  поблагодарили офицеров за такую продуктивную и нестандартную встречу и пригласили принять участие в предстоящих мероприятиях учебных заведений.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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