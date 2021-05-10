Горняк22: Следователи Заринского МСО СУ СК России по Алтайскому краю поздравили ветерана Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику воинам-победителям совместно с ребятами из подшефного детского центра — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следователи в городе Заринске поздравили с Днем Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны Гусельникова Петра Дмитриевича.

Петр Дмитриевич призвался Сорокинским военкоматом в 1944 году. Сразу попал в пехотные войска, был рядовым. Солдат его армии срочно перебросили на дальний Восток, куда командование направляло часть высвободившихся на Западе войск и техники. После победы над японцами еще шесть лет служил на Дальнем Востоке и только в 1951 году вернулся на Родину, в Сорокинский район. Часто вспоминает военные годы. Война –это страшно, не дай бог, чтобы такое повторилось. Его жизнь в мирное время сложилась удачно. Женился, устроился токарем в Лесхозмаш Сорокинского района, долгие годы проработал на одном предприятии. С супругой воспитывали троих детей.

А следователь отдела совместно с воспитанника КГБУ «Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» возложили цветы Мемориалу воинов-победителей и почтили минутой молчания всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

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