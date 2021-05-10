ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Следователи Заринского МСО СУ СК России по Алтайскому краю поздравили ветерана Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику воинам-победителям совместно с ребятами из подшефного детского центра — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Следователи в городе Заринске поздравили с Днем Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны Гусельникова Петра  Дмитриевича.

Петр Дмитриевич призвался  Сорокинским  военкоматом в  1944 году. Сразу  попал в  пехотные  войска, был рядовым. Солдат его армии срочно перебросили  на  дальний Восток,  куда  командование   направляло  часть высвободившихся  на  Западе  войск и техники. После победы над японцами  еще шесть лет служил на  Дальнем Востоке и только в 1951 году вернулся на Родину, в Сорокинский район. Часто вспоминает  военные  годы.  Война –это страшно, не дай бог, чтобы такое повторилось. Его жизнь в мирное время  сложилась  удачно.  Женился, устроился токарем в Лесхозмаш Сорокинского района, долгие годы  проработал на одном предприятии. С супругой воспитывали троих детей.

А следователь отдела совместно с воспитанника КГБУ «Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» возложили цветы Мемориалу воинов-победителей и почтили минутой молчания всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

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