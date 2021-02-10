Горняк22: Следователи СУ СКР по Алтайскому краю приняли участие в открытом турнире «Сильные духом» по настольному теннису - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Следователи СУ СКР по Алтайскому краю приняли участие в открытом турнире «Сильные духом» по настольному теннису — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Офицеры следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю приняли участие в открытом турнире «Сильные духом» по настольному теннису среди инвалидов и ветеранов боевых действий, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В соревнованиях приняли участие 18 команд, представляющие общественные ветеранские организации региона.

Цель турнира — отдать дань памяти погибшим защитникам Отечества и привлечь инвалидов и ветеранов боевых действий к занятиям спортом и активному образу жизни. Перед началом соревнований под звуки метронома участники  почтили память погибших минутой молчания.

Инициатором проведения мероприятия «Сильные духом» выступило краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддержке регионального министерства спорта. Важной особенностью турнира стало участие в теннисных баталиях молодежи из волонтерских организаций. На турнире в качестве почетных гостей присутствовали Первый заместитель руководителя следственного управления А.С. Безукладников и  председатель ветеранской организации  Г.М. Севагин.

        Спортивное мероприятие проходило на протяжении всего дня с участием более 50 человек. Несмотря на то, что в состязаниях принимали участие непрофессиональные спортсмены, большинство из которых играет в настольный теннис лишь периодически, продемонстрированный ими уровень мастерства был достаточно высоко оценен судейской бригадой. А что касается стремления к победе, то его продемонстрировали абсолютно все спортсмены.

         Все участники соревнований с большим желанием поддержали идею продолжить в дальнейшем организацию подобных спортивных мероприятий.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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