Горняк22: Следователи СО по Индустриальному отделу города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю навестили участницу битвы «Багратион» ветерана Великой Отечественной войны Крапивину Евдокию Андреевну — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Хрупкая, маленькая с очаровательной улыбкой, на первый взгляд можно подумать, что годы не властны над этой прекрасной женщиной – Крапивиной Евдокией Андреевной, хотя в этом году ей исполнилось 99 лет. Нелегкая судьба выпала на долю Евдокии Андреевны, которая ушла на фронт в августе 1942 года и воевала до дня Победы.

После окончания лейтенантского училища в городе Омске она сначала попала на Калининский фронт, потом на второй Прибалтийский, но самым опасным стал Белорусский фронт. Евдокия Андреевна принимала участие в крупнейшей операции Великой Отечественной войны под кодовым названием «Багратион». В 1944 году получила первую награду – медаль «За боевые заслуги». В 1945 году Евдокия Андреевна была награждена орденом «Красной звезды» за спасение особо важных документов. Кроме этого, награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и «Орденом Отечественной войны 2 степени».

Следователи следственного отдела по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю навестили Евдокию Андреевну дома, поздравив с наступающим праздником Победы и пожелав крепкого здоровья и благополучия. Ветеран пообщалась с молодыми следователями, дав напутственные слова – беречь и защищать свою страну, как когда-то сделало ее поколение! С праздником, Евдокия Андреевна, низкий Вам поклон!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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