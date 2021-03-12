Горняк22: Следователи следственного управления СК России по Алтайскому краю поучаствовали в фотопроекте журнала «Автограф» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Накануне женского праздника следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Екатерина Деминева и Алина Шелепова поучаствовали в фотопроекте «Нежность в погонах» регионального журнала «Автограф», который опубликовал фотоснимки на страницах своего издания. Наряду с представительницами иных силовых структур офицеры немного рассказали о себе, ответив на вопросы редактора:

«Екатерина Деминева — старший следователь 4 отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, старший лейтенант юстиции.

— Какие черты характера вы развили благодаря работе, а в чем приходится сдерживаться?

— Одной из важнейших особенностей характера, которую я приобрела — это целеустремленность. Она необходима для работы, особенно при проведении следственных действий. Также стала более наблюдательной, организованной и дисциплинированной. По своей натуре я очень вспыльчивый человек и именно это качество характера учусь в себе сдерживать.

— Что, кроме работы, важно для вас в жизни?

— На первом месте — здоровье, как моё, так и всей моей семьи. Затем идут духовное и личностное развитие, забота и уход за своим питомцем, а также активный отдых — спорт. Совмещать это все с работой, конечно, сложно, однако мои увлечения доставляют положительные эмоции и умиротворение.»

«Алина Шелепова – следователь следственного отдела по Центральному району г. Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, капитан юстиции.

— Можно ли быть модной, яркой и привлекательной в форме?

— Не уверена, насчет того, можно ли быть модной в форме, но привлекательной можно быть точно. Ношение формы сразу расправляет тебе плечи, придает осанку, сутулиться желание автоматически отпадает. Привлекательность заключается не в одежде, а во внутренней уверенности в себе, поэтому форма не помеха, а наоборот мотивация. Форма придает собранности, задает настрой на рабочий процесс.

— Как работа влияет на характер, от чего пришлось отказаться?

— Моя работа помогла мне приобрести, прежде всего, навык общения с людьми из абсолютно разных слоёв общества, находить свой подход к каждому. Это помогает и в повседневной жизни. Отказаться пришлось от излишней сентиментальности, мягкости. Но именно от излишней, и только на работе.

Назад Вперед

ИСТОЧНИК