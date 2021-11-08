Горняк22: Следователи следственного отдела по городу Рубцовск СКР по Алтайскому краю посетили воспитанников подшефного социального учреждения — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Окончание четверти для школьников это время, когда можно вздохнуть свободно и с чистой совестью отправиться на каникулы, можно немного отдохнуть от рукописей в тетрадях, от чтения книг и параграфов с картинками, а после — снова в бой за новыми знаниями, большими открытиями, интереснейшими фактами и бравыми идеями.

Дети — маленькие частички большого счастья, чудо, которое наполняет жизнь каждого взрослого неподдельной радостью и теплотой. Дети так нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке и хочется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. Сотрудники подшефного КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» прилагают максимум усилий, чтобы их воспитанники были счастливыми. Офицеры следственного отдела по г. Рубцовск всегда готовы помочь своим подшефным, ведь самое лучшее, что может радовать взгляд это искренние улыбки детей.

Молодые сотрудники отдела поздравили детей и подарили вкусные подарки, пожелали ребятам, чтобы каникулы были интересными, увлекательными, веселыми и безопасными. Ведь здоровье и жизнь — это самое главное, а безопасность на каникулах – это чрезвычайно важный аспект отдыха.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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