Горняк22: Следователи СКР по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство сожительницы и малолетней дочери совершенное общеопасным способом жителем Михайловского района - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Следователи СКР по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство сожительницы и малолетней дочери совершенное общеопасным способом жителем Михайловского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 44 — летнего жителя Михайловского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а,в,д,е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия установлено, что ночью 10 февраля 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в одном из сел Михайловского района в ходе конфликта, облил свою сожительницу, а также комнату дома, в которой находилась 2-хлетняя дочь бензином и, совершил, поджег. Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что гражданская супруга сумела потушить вспыхнувшее пламя на себе, а затем в комнате дома.

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствию предстоит выяснить не только обстоятельства произошедшего, но и изучить обстоятельства, предшествующие  совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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