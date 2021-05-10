ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Следователи СК в городе Рубцовске встретили День Победы вместе с детьми-сиротами подшефного детского центра — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Офицеры следственного отдела по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в День Победы приняли участие в торжественном празднике, посвященном Дню Великой Победы в подшефном центре КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Воспитанники и педагоги подшефного детского центра подготовили праздничную программу: дети прочли стихотворения, посвященные тяжелым дням Великой Отечественной войны, танцевали танцы военных лет.

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения офицеры рассказали детям о городе Рубцовске в период Великой Отечественной войны, о его жителях, которые воевали на фронте и трудились на заводах, а также в госпиталях родного города и о ветеранах –победителях.

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