Горняк22: Следователи СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в детском лагере в Солонешенском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту осуществления деятельности детского лагеря в Солонешенском районе.

По предварительным данным следствия, в окрестностях села Сибирячиха функционирует детский лагерь, оказывающий услуги по отдыху и оздоровлению детей. При проверке его деятельности сотрудниками МЧС выявлен ряд нарушений пожарной безопасности, кроме того, он находится вблизи горной реки. Так же установлено, что лагерь не проходил проверку со стороны надзорных органов и не входит в реестр учреждений, утвержденный органами власти края.

В рамках проверки следователям предстоит дать юридическую оценку руководству детского оздоровительного лагеря на предмет надлежащего оказания услуг по летнему отдыху несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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