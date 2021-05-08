Горняк22: Следователи Кулундинского МСО СУ СКР по Алтайскому краю совместно с воспитанниками подшефного учреждения для детей-сирот поздравили ветеранов с Днем Победы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Кулундинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю провели встречу с воспитанниками подшефного КГБУЗ «Михайловский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Следователи совместно с детьми приняли участие в спортивных мероприятиях, посвященных празднованию этой знаменательной даты. Затем вместе с ребятами офицеры навестили ветерана Великой Отечественной войны Осипова Василия Ивановича и труженицу тыла Татьянченко Матрену Степановну.

Василий Иванович Осипов был призван на фронт в 1944 году. Весть о Победе он встретил в Кёнигсберге, после чего был направлен на Дальний Восток, чтобы принять участие в Маньчжурской операции. Домой вернулся только в 1952 году. Василий Иванович награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За отвагу», «За освоение целинных и залежных земель», «За добросовестный труд», «За трудовое отличие» и многие другие. Долгое время трудился главным ветеринарным врачом Михайловского района.

Татьянченко Матрена Степановна труженица тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны Татьянченко Павла Филипповича, призванного на фронт в 1941 году, участника Сталинградской битвы, с которым они прожили вместе 63 года. Матрена Степановна после войны участвовала в восстановлении мирной жизни, имеет большой трудовой стаж.

Ветераны рассказали подрастающему поколению о тяжелых военных годах и послевоенных буднях по восстановлению из разрухи страны, которая не сдалась фашистским захватчикам. Следователи и ребята поздравили Василия Ивановича и Матрену Степановну с наступающим праздником, поблагодарив за Победу, и пожелали подольше оставаться здоровыми и бодрыми, передавая как можно чаще свои воспоминания потомкам.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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