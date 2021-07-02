ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Следователи-криминалисты СУ СК России по Алтайскому краю провели учебное занятие с воспитанниками патриотической смены детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Павловском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
9 часов Ago

С целью популяризации службы в правоохранительных органах и повышения престижа деятельности службы криминалистики в системе СК России, следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю провели учебное занятие для воспитанников патриотической смены «Служу Отечеству» детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Павловском районе.В мероприятии приняли участие воспитанники в возрасте от 7 до 17 лет.

Руководитель отдела криминалистики Константин Ротштейн рассказал ребятам о деятельности подразделения криминалистики в системе органов Следственного комитета России, а также осветил вопросы профилактики совершения преступлений в отношении несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними. Следователь Владимир Шавырин, который является участником боевых действий в Сирийской Арабской Республике, пообщался с ребятами на тему престижа военной службы и службы в органах СК.

Самым впечатляющим для воспитанников детского лагеря оказалось ознакомление с современной криминалистической техникой. Криминалисты ведомства развернули для участников мобильный лагерь, показали и рассказали, как работает высокотехнологичная  кримтехника. Кроме того, ребята сами смогли попробовать себя в роли следователя и посмотреть на практике, как работает источник мобильного света, металлоискатель, квадрокоптер, а также изучить содержимое следственного чемодана.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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ГОРНЯК22 02.07.2021

Горняк22: Уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Михайловском районе с гибелью четырех человек, в том числе 14-летнего подростка, передано для дальнейшего расследования в следственные органы СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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