Горняк22: Следователи-криминалисты СУ СК России по Алтайскому краю провели учебное занятие с воспитанниками патриотической смены детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Павловском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

С целью популяризации службы в правоохранительных органах и повышения престижа деятельности службы криминалистики в системе СК России, следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю провели учебное занятие для воспитанников патриотической смены «Служу Отечеству» детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Павловском районе.В мероприятии приняли участие воспитанники в возрасте от 7 до 17 лет.

Руководитель отдела криминалистики Константин Ротштейн рассказал ребятам о деятельности подразделения криминалистики в системе органов Следственного комитета России, а также осветил вопросы профилактики совершения преступлений в отношении несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними. Следователь Владимир Шавырин, который является участником боевых действий в Сирийской Арабской Республике, пообщался с ребятами на тему престижа военной службы и службы в органах СК.

Самым впечатляющим для воспитанников детского лагеря оказалось ознакомление с современной криминалистической техникой. Криминалисты ведомства развернули для участников мобильный лагерь, показали и рассказали, как работает высокотехнологичная кримтехника. Кроме того, ребята сами смогли попробовать себя в роли следователя и посмотреть на практике, как работает источник мобильного света, металлоискатель, квадрокоптер, а также изучить содержимое следственного чемодана.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Назад Вперед

ИСТОЧНИК