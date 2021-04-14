Горняк22: Следователи Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю приняли участие в социальном проекте подшефного социального учреждения «Здоровому все здорово» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следователи Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю приняли участие в социальном проекте подшефного социального учреждения «Здоровому все здорово» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

14.04.2021 0 Автор Горняк22

Офицеры Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в рамках Всемирного дня здоровья, а также проекта «Папа открывает мир», приняли участие в спортивном мероприятии с детьми подшефного КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района» отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Заместитель руководителя следственного отдела Евгений Шевченко- член отцовского добровольческого отряда «Рожденные побеждать» принял непосредственное участие не только в подготовке спортивного мероприятия, но и сам участвовал в нем.

      На старт вышли две команды «Адреналин» и «Динамит», участники которых со спортивным азартом участвовали во всех предложенных конкурсах: «Посадка картофеля», «Преодолей забор», «Сильные руки», «Конкурс капитанов» и многое, многое другое. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей и взрослых настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы!

       А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам данного мероприятия. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным, надо просто быть одной дружной семьей, в которой все помогают и поддерживают друг друга.

      Председатель жюри и.о. руководителя Каменского межрайонного следственного отдела Николай Телинг, всем победителям вручил грамоты и сладкие призы. В завершение мероприятия  участники собрались в уютной столовой за круглым столом. Социальный проект завершился, что было запланировано, исполнено на сто процентов, но самое главное все  получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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