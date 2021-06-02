Горняк22: Следователи Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю поздравили подшефных ребят с Международным днем защиты детей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

День защиты детей – светлый, радостный праздник. Это день особый – ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит детям. В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра Каменского района существует добрая традиция — праздновать День защиты детей. В этот день все краски лета украшают детскую площадку и радуют детей и гостей. Так и сегодня, 1 июня, состоялось очередное праздничное мероприятие «Я держу в ладошках солнце», в котором приняли участие, как несовершеннолетние получатели социальных услуг отделения, так и вокальный ансамбль «Калейдоскоп». А еще в гостях побывал всеми любимый сказочный персонаж Карлсон, который проводил с детьми различные игры, загадывал загадки, веселил всех присутствующих и дарил всем хорошее настроение.

«Дети — это наше богатство. Ради них мы работаем, живем, строим планы и с надежной смотрим в завтрашний день. Чтобы эти надежды осуществились, мы взрослые должны окружать детей вниманием, заботой, учить справедливости, доброте и человечности. И совсем не важно, живут дети в семьях или находятся в социальных учреждениях, в связи с трудной жизненной ситуацией. В наших с вами силах сделать их счастливыми, необходимо просто окружить их любовью, вниманием и заботой. Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю около 10 лет является социальным партнером отделения социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра Каменского района. В международный день защиты детей офицеры поздравляют своих маленьких друзей и желают всегда мечтать, ставить перед собой новые цели, верить в себя и свои силы, и тогда точно у вас все в жизни получится. Особые слова благодарности мы хотим сказать сотрудникам отделения, тем, кто посвятил себя работе с детьми. Ежедневно вы подаете пример своим воспитанникам, учите их быть ответственными, добрыми и просто счастливыми. Мы желаем всем благополучия, счастья и здоровья, а ребятам – отличного настроения, хороших друзей и интересных каникул», — отметил начальник межрайонного следственного отдела Николай Телинг.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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