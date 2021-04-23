Горняк22: Следователем Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение пенсионеру в убийстве зятя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 61-летнему жителю Усть-Калманского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, по соседству с домом обвиняемого в одном из сел Усть-Калманского района проживала его дочь с мужем. На протяжении нескольких лет между тестем и зятем сложились личные неприязненные отношения по поводу того, что молодой человек часто ругал пожилого мужчину и его супругу за злоупотребление спиртными напитками. 16 апреля 2021 года обвиняемый вновь поругался с мужем дочери, после чего взял нож для разделки мяса и ударил им по телу мужчины. От полученных травм 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием проводится сбор и закрепление доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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