Горняк22: Следователь Змеиногорского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Анна Красиловец о выборе профессии: «Желание стать следователем сформировалось с детства» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

К следователю Змеиногорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Анне Красиловец как ни к кому можно применить фразу молодой следователь. Чуть более двух месяцев прошло с тех пор, как она пришла на службу в органы СК. Однако, несмотря на незначительный период работы в указанной должности и малый стаж практической деятельности, следователь добивается положительных результатов в борьбе с преступностью.

Упорство и целеустремленность характерны для Анны с детства – она успешно училась в школе, в том числе музыкальной, с отличием окончила обучение в университете на юридическом факультете. Желая реализовать свое стремление стать следователем, одновременно с обучением на последних курсах ВУЗа Анна получила статус общественного помощника следователя, участвовала в следственных действиях, посещала судебные заседания, изучала дела и материалы. За два месяца с момента трудоустройства молодой следователь качественно и в предусмотренные уголовно-процессуальным законом срок окончила производство по 4 уголовным делам о преступлениях различной категории сложности, которые направила прокурору, а затем в суд для рассмотрения по существу.

«Желание стать следователем и посвятить себя защите граждан от преступлений сформировалось у меня еще в юности. Всегда увлекали передачи и фильмы о работе следователей, а настольными книгами были детективы. Во время обучения на юридическом факультете университета с большей самоотдачей успевала по уголовному праву и криминалистике. Сама была свидетелем того, как опытные следователи увлечены своей работой, и тоже хотела посвятить себя этому ремеслу, разбираться в сложных ситуациях, помогать детям, ветеранам, всем, кто стал жертвой преступлений», — признается молодой следователь.

Сегодня Анна уверена, что профессия следователя полна интересных моментов и непредсказуемых ситуаций, которые прибавляют энтузиазма и стремления к работе. Коллеги иногда удивляются, как молодая девушка, только что окончив университет, справляется с большими нагрузками, распутывает, казалось бы, нерешаемые задачи. Выполнить все это ей помогает намеченная цель овладеть профессией и стремление помочь людям. Анна считает, что в данной профессии нет предела совершенству и нужно регулярно повышать свои знания и умения.

То же самое касается и занятий музыкой, которые она не оставляет несмотря на ненормированный рабочий день – всегда находит время позаниматься игрой на фортепиано и домре. Следователь искренне надеется, что ее самоотдача в работе будет способствовать восстановлению справедливости и нарушенных прав граждан, общества и государства.

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