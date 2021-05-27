Горняк22: Следователь СК принял участие в городском образовательном семинаре для молодых педагогов по профилактике экстремизма, прошедшем в АлтГПУ — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В Алтайском государственном педагогическом университете стартовал городской образовательный семинар для молодых педагогов «PROэкстремизм: профилактика, прецеденты и противодействие», в котором принял участие старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Павел Дрожжин.

Во время пленарного заседания были представлены доклады о некоторых формах борьбы с элементами экстремизма в среде учащейся молодёжи, о профилактике экстремизма среди несовершеннолетних и вовлечения подростков в неформальные молодёжные объединения асоциального характера, об особенностях расследования преступлений экстремистской направленности, о противодействии экстремизму в молодежной среде, а также представлены результаты профильных социологических исследований уровня нетерпимости и протестной активности в молодежной среде.

Семинар продолжится тренингами и мастер-классами, которые помогут молодым педагогам выработать стратегию противодействия экстремизму в образовательных учреждениях, которые они представляют.

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