Горняк22: Следователь Рубцовского МСО СУ СКР по Алтайскому краю к профессиональному празднику пообщался с корреспондентом газеты «Наши вести» Волчихинского района об особенностях работы следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

25 июля сотрудники органов следствия Российской Федерации отмечали свой профессиональный праздник. Накануне договорились о встрече с Виктором Владимировичем Никулиным – следователем Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, старшим лейтенантом юстиции. Заранее пообщались по телефону, увидеться для интервью оказалось непросто – графики работы и у следователя, и у редактора напряженные. Но все-таки наша встреча состоялась.

— Виктор Владимирович, расскажите, как пришли в профессию следователя?

— Родился и вырос в городе Алейске, в 2006 году окончил школу и был призван на воинскую службу. С 2006 по 2008 служил в отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД. Это и определило выбор будущей профессии. После службы в армии в 2009 году был принят на должность милиционера ППС, с 2009 по 2020 проходил службу в полиции, заочно получил высшее образование. 12 ноября 2020 года принят на должность следователя Рубцовского МСО.

– Почему решили всё-таки перейти в Следственный комитет?

– Работа следователя всегда была мне интересна. Когда служил в должности заместителя начальника следственного изолятора, общался со следователями, проводившими следственные действия в изоляторе, обеспечивал охрану спецконтингента. Осознал, что мне не хватает следственной работы, принял решение попробовать трудоустроиться в следственный комитет. И уже в первые месяцы в новой должности понял, что не ошибся с выбором. Мне нравится расследовать уголовные дела, проводить доследственные проверки, выезжать на место преступления. Одним из вопросов при трудоустройстве в СК была готовность к переезду и командировкам. На выбор мне предложили два района, предпочтение отдал Волчихинскому.

— А семья? Как близкие люди отреагировали на такие перемены?

— Семья – мой надежный тыл. С супругой Еленой познакомились, когда я уже служил в полиции. В 2013 году уезжал в командировку на Северный Кавказ и в этом же году у нас родился сын Илья. Так что к трудностям супруга была готова. Понимает и во всем поддерживает. Несмотря на то, что семья осталась в Алейске, моральная поддержка родных придает сил на работе.

– В чём заключается основная служебная деятельность следователя СК?

– В осуществлении предварительного следствия по уголовным делам, основная категория которых — тяжкие и особо тяжкие. А также это тяжкие и особо тяжкие преступления, совершённые несовершеннолетними либо в отношении несовершеннолетних. Преступления коррупционной направленности и совершенные должностными лицами. В наши обязанности входит и проведение доследственных проверок. Неотъемлемой частью служебной деятельности являются выезды на место совершения преступления для осмотра.

— Есть ли какие-то тенденции в преступной деятельности, которые не наблюдались ранее?

— Участились случаи, когда граждане, не осознавая всех последствий, изготавливают интимные фото, которые по разным причинам оказываются у третьих лиц. Это способствует появлению таких фото в сети Интернет против воли данных граждан, что нарушает их конституционное право на неприкосновенность частной жизни. Фото из сети доступны большому количеству людей, что вызывает большой резонанс в сельской местности, где каждый друг друга знает. На территории Волчихинского района по таким фактам возбуждено три уголовных дела и зарегистрировано три материала проверки. Хотелось бы предостеречь граждан от распространения чужих фотографий интимного характера, так как за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность.

– С какими трудностями еще приходится сталкиваться?

– Основной негативный фактор в нашей профессии, на мой взгляд, то, что приходится проводить допрос родственников погибших. Мы должны получить как можно больше информации в кратчайшие сроки, работаем в стрессовой ситуации с человеком, только что пережившим утрату.

– Какие качества считаете для следователя важнейшими?

– Наверное, это умение планировать свою служебную деятельность, которое позволит справляться с объёмом работы. Надо ставить перед собой цели, задачи, устанавливать сроки их решения. И всегда надо развиваться. Преступный мир постоянно изобретает что-то новое, надо успевать, а еще лучше идти на опережение.

– Есть ли у Вас увлечение, хобби?

— Занятие спортом. С 2011 года принимаю участие в зимних олимпиадах городов Алтая (полиатлоне). Ранее был внештатным инструктором по боевой и специальной подготовке. Смена умственной деятельности на физическую – отличная разгрузка. Кстати, семья меня поддерживает, у нас есть общая цель — принять участие в зимней олимпиаде городов Алтая в категории «спортивная семья».

Записала Элла АРЕНТ

Фото Владимира ГУСЕВА

Назад Вперед

ИСТОЧНИК