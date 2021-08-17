Горняк22: Следователь Новоалтайского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю провела встречу с сотрудниками подразделения Росгвардии — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следователем Новоалтайского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в рамках взаимодействия проведена встреча с сотрудниками филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по Алтайскому краю» по городу Новоалтайску.

Встреча состоялась в формате содержательной лекции следователя на тему «Превышение должностных полномочий».

В ходе лекции были рассмотрены вопросы злоупотребления и превышения должностными полномочиями сотрудников на региональном уровне, а также факторы, способствующие совершению преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, были обсуждены различные меры противодействия совершению данного вида преступлений как нравственно-воспитательные, социально-экономические, так и организационно-управленческие.

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