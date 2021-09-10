Горняк22: Следователь Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела встречу для воспитанников подшефного учреждения Каменского района в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» следователь Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Елена Бежан провела встречу для подшефных воспитанников отделения социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра Каменского района.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в обществе выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в подростково-молодежной среде, так как именно она является более уязвимой в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп и чуждой идеологии. Важно помнить, что с терроризмом следует не только бороться, но и предупреждать, помочь подросткам вооружиться элементарными знаниями, чтобы спасти свою жизнь или жизнь других людей.

Сотрудники центра рассказали детям о сентябрьской трагедии 2004 года в Беслане, когда день знаний стал для большинства днем траура и скорби. Несовершеннолетние воспитанники отделения приняли активно участие во всех мероприятиях, проводимых в честь памятной даты. В отделении прошел конкурс рисунков «Мы за мир!», где несовершеннолетние выразили свое отношение к терроризму, каждый участник конкурса постарался изобразить в своих рисунках, то, что олицетворяет мир на земле. Ребята внесли свой маленький вклад в борьбу за мир во всем мире. Для ребят психолог отделения провела тренинг «Терроризму – нет!», на котором подростки узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества идеологии. Так же ребята узнали, как можно бороться с тревогой и страхами, используя технику диафрагмальное дыхание, они выполнили такие упражнения, как «Скажи: «ДА» или «НЕТ»», упражнение «Мозговой штурм». В заключении участниками тренинга выполнена групповая творческая работа, где ребята выразили своё отношение к терроризму. Также все присутствующие на мероприятии получили листовки под названием «Терроризму скажем — нет!»

Офицер следственного отдела для подшефных друзей подготовила и провела видеолекторий на тему «Мы вместе за безопасность». Ребята узнали, что такое терроризм, как ему противостоять и об основных правилах поведения в условиях угрозы терактов. Елена Андреевна акцентировала внимание воспитанников центра на необходимость взвешено подходить к общению в социальных сетях и ведению своих аккаунтов, воспитывать в себе толерантность, как активную нравственную позицию и психологическую готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, национальной, религиозной или иной социальной среды. После беседы участники мероприятия зажгли «свечи памяти» и почтили погибших минутой молчания.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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