Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю в преддверии праздника 9 мая навестила ветерана Великой Отечественной войны — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сотрудники следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю продолжают оказывать помощь и проявлять заботу о пожилых людях. Предстоящий праздник 9 мая стал еще одним хорошим поводом для следователя Алейского межрайонного следственного отдела Юлии Крестниковой, чтобы лично приехать к представителю поколения победителей Жданову Ивану Александровичу и поздравить с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, поблагодарив за подвиги и мирное небо над головой.

Жданов Иван Александрович родился в селе Песчаное Топчихинского района. Родители были простыми рабочими. После начала Великой Отечественной войны отец отвез Ивана в Парфеновскую школу ФЗО. Там он получил специальность плотника и стал работать на заводе № 17, эвакуированном из Подольска. Потом со сверстниками задумали уйти в армию, но заводу нужны были работники, отпустили не с первого раза. В армию Иван Александрович попал в сентябре 1942 года. Группу, в которую входил молодой солдат, направили учиться в Новосибирск: здесь располагалась эвакуированная школа радиоспециалистов из Воронежа. Получив специальность радиосвязиста, юноша попал в 22 мотострелковую бригаду третьей танковой армии и в ее составе участвовал в Курской битве.

Ветеран поблагодарил следователя за проявляемое внимание и поддержку, а следователь в свою очередь пожелал ему крепкого здоровья, силы духа и хорошего настроения.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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