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Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

 В рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» следователь Алейского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Юлия Крестникова провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Терроризм и экстремизм представляет угрозу национальной безопасности любого государства, его национальным интересам. В связи с этим устранение террористической угрозы и распространение экстремизма рассматривается в качестве одного из приоритетов внутренней и внешней политики Российской Федерации.

Расследование преступлений террористической и экстремистской направленности, является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации, который наряду с иными органами власти, также призван бороться с экстремизмом и терроризмом и с их проявлениями. Юлия Николаевна акцентировала внимание воспитанников подшефного детского дома на причинах распространения молодежного экстремизма и терроризма, как вести себя при общении в социальных сетях, какая ответственность наступает за экстремистские проявления. После беседы, ребята с интересом посмотрели социальный ролик «За кулисами протеста», обсудили вопросы о том, насколько важно с пониманием относится к мнению окружающих, а также к людям иной национальной или религиозной культурой.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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